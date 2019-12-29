الكشف عن تفاصيل لقاء صالح وعبد المهدي

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي عدداً من الملفات. وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" أن "رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي وبحث معه عدة ملفات". وأضافت أن" الجانبين بحثا ملفات عدة أبرزها الإسراع بتشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين علاوة على الأوضاع السياسية والأمنية".





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