أميركا تتوعد بـ 'رد ملائم' بحال تنفيذ زعيم كوريا الشمالية تهديداته

وعد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبيرت أوبراين، برد "ملائم" من أميركا في حال تنفيذ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تهديداته بتقديم "هدية عيد الميلاد".
وأضاف أوبراين، أن "بلاده ترغب في أن يبقى الزعيم الكوري الشمالي محافظاً على التزاماته بشأن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية"، لافتا إلى وجود "قنوات اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".
يذكر أن كيم جونغ أون كان قد جمع القادة الرئيسيين لحزب العمال قبل انقضاء مهلة كان قد منحها لواشنطن، بحسب ما أفادت اليوم الأحد وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وجاءت جلسة الحزب بعدما أطلقت بيونغ يانغ سلسلة من التصريحات الحادة في الأسابيع الأخيرة، ووجهت إنذارا لواشنطن تنتهي مهلته آخر أيام العام الحالي لتقديم عرض جديد في المفاوضات المتعثرة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، متوعدة الولايات المتحدة بتقديم "هدية عيد ميلاد" إذا ما استمرت في سياستها تجاه بيونغ يانغ.
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