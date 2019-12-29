العثور على مواد متفجرة من مخلفات 'داعش' غربي الانبار

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الأحد، العثور على مواد متفجرة من مخلفات تنظيم "داعش" غربي محافظة الانبار.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "نداءً ورد من حركات شرطة هيت يفيد بالتوجه لتفتيش المجلس المحلي في ناحية كبيسة بمدينة هيت"، مبينة أنه "تم التوجه وتفتيش المكان وتم العثور على مواد متفجرة من مخلفات داعش".
وأضافت أنه "تم العثور على لغم أرضي ضد الدبابة عدد 6، وعبوة شكلية عدد 4 وعبوة صفيحة عدد 16، فضلاً عن منصة اطلاق صواريخ عدد4، بالإضافة إلى قنابر هاون عيار 82م عدد 72".
وأكدت أنه "تم معالجة ورفع المواد من مكانها حسب الاجراءات القياسية".
وأضافت أنه "تم العثور على لغم أرضي ضد الدبابة عدد 6، وعبوة شكلية عدد 4 وعبوة صفيحة عدد 16، فضلاً عن منصة اطلاق صواريخ عدد4، بالإضافة إلى قنابر هاون عيار 82م عدد 72".
وأوضحت المديرية أنه "تم العثور على رأس حربي عدد 104، وصاروخ كاتيوشا عدد 5، فضلاً عن قذيفة مدفع عيار 120م عدد 2، بالإضافة إلى عبوة جلكان سعة 60 لتر عدد 2".
وأكدت أنه "تم معالجة ورفع المواد من مكانها حسب الاجراءات القياسية".
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