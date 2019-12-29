واشنطن تتوعد بـ"رد ملائم" في حال تنفيذ كوريا الشمالية تهديداتها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن قوات الأمن قولها يوم الأحد إن سعوديين قتلا بالرصاص الأسبوع الماضي بمدينة الدمام بشرق المملكة كانا يقودان سيارة محملة بالمتفجرات ويخططان لتنفيذ ”عملية إرهابية وشيكة“.

وقالت الوكالة إنه تم العثور على ”مادة عجينية“ متفجرة داخل سيارة الرجلين. وأضافت أنهما بادرا بإطلاق النار على قوات الأمن لدى اقترابها منهما يوم الأربعاء وقتلا في تبادل إطلاق النار.

وتابعت الوكالة أن قوات الأمن ضبطت خمسة كيلوجرامات من ”المادة العجينية“ اتضح في وقت لاحق أنها تحتوي على مادة (آر.دي.إكس) المتفجرة.

وأعلنت الشرطة اسمي الرجلين وقالت إن رجلا ثالثا لم تعلن اسمه اعتُقل.