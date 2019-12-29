انت الان تتابع إنقاذ حوالى 30 مهاجراً في بحر المانش قبالة السواحل الفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أُنقذ الأحد حوالى ثلاثين مهاجراً كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل البريطانية على متن مركبين في بحر المانش، حسب ما أعلنت السلطات الفرنسية.

وأوضح خفر سواحل بحر المانش وبحر الشمال في بيان أن عملية إنقاذ أولى بدأت نحو الساعة 02:00 (01:00 ت غ)، وقُدمت المساعدة إلى 11 شخصاً بينهم "طفلان صغيران" كانوا على متن مركب "تعطّل محرّكه" على بعد حوالى 5,5 كلم قبالة سواحل كاليه في شمال فرنسا.

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وعند الساعة 07,00، أُنقذ عشرون مهاجراً كانت حرارة أجسامهم بدأت بالانخفاض، وبينهم امرأة حامل، على متن "زورق صغير" قبالة سواحل دونكيرك على بعد حوالى أربعين كلم نحو شرق كاليه.

ونقل مركب لدورية جمارك جميع المهاجرين بأمان إلى الأراضي الفرنسية.