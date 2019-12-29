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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع وأصابة 5مصريين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
الخليج 365
مصرع وإصابة 5 مصريين أثر حادث اليم في دولة الكويت ،لم تكشف عن ملابساته وزارة الداخلية الكويتية،جاء ذلكوفقا لما ذكرتة صحيفة “الراي” الكويتية
وقالت مصادر أمنية إن حادثا مروريا وقع على الطريق الدائري السادس أسفر عن مقتل اثنين مصريين وإصابة 3 آخرين.
وأكدت المصادر إلى أنه جار التحقيق في أسباب وملابسات الحادث، وتبين أن هناك شخصين من الجالية المصرية فارقا الحياة، وأصيب ثلاثة من أبناء جاليتهم".
وأوضحت المصادر، أنه "تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، تم انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة جثتي المتوفيين وإحالتهما إلى الطب الشرعي"، مشيرا إلى أنه "تم تسجيل قضية بخصوص الواقعة، وجار التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث".
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