اخبار العالم

مصرع وأصابة 5مصريين بالكويت

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع وأصابة 5مصريين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

مصرع وأصابة 5مصريين بالكويت

الخليج 365

مصرع وإصابة 5 مصريين أثر حادث اليم في دولة الكويت ،لم تكشف عن ملابساته وزارة الداخلية الكويتية،جاء ذلكوفقا لما ذكرتة صحيفة “الراي” الكويتية

Advertisements

وقالت مصادر أمنية  إن حادثا مروريا وقع على الطريق الدائري السادس أسفر عن مقتل اثنين مصريين وإصابة 3 آخرين.

وأكدت المصادر إلى أنه جار التحقيق في أسباب وملابسات الحادث، وتبين أن هناك شخصين من الجالية المصرية فارقا الحياة، وأصيب ثلاثة من أبناء جاليتهم".

وأوضحت المصادر، أنه "تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، تم انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة جثتي المتوفيين وإحالتهما إلى الطب الشرعي"،  مشيرا إلى أنه "تم تسجيل قضية بخصوص الواقعة، وجار التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وأصابة 5مصريين بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا