العراق: عدد اللاجئين السوريين إلى كردستان تجاوز 19 ألفاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

أعلن مركز التنسيق المشترك للأزمات التابع لوزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان في العراق اليوم الأحد أن عدد اللاجئين السوريين إلى الاقليم تجاوز 19 ألف شخص. وأضاف المركز أن ما لا يقل عن 19018 من اللاجئين السوريين وصلوا إلى اقليم كردستان العراق عن طريق الحدود العراقية - السورية حيث استقبلهم فرق الوزارة بالتعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة إضافة إلى المنظمات الخيرية المحلية. وأشار البيان إلى أن حكومة إقليم كردستان خصصت بالتعاون مع المنظمات الدولية ثلاثة مخيمات بمحافظة (دهوك) لإيواء اللاجئين السوريين ووفرت لهم المستلزمات الضرورية. ودعا مسؤولو الاقليم المجتمع الدولي والدول المانحة في العديد من المناسبات إلى تقديم المساعدات الانسانية للاجئين السوريين والنازحين العراقيين الذين يتجاوز عددهم مليون شخص. ونزح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب شمال غرب سوريا وفق ما أعلنت الأمم المتحدة تزامناً مع تكثيف قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة غاراتها على المنطقة.

