المرصد: هذه تفاصيل التجنيد التركي للسوريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن 300 مسلح موالٍ لتركيا انتقلوا من سوريا إلى ليبيا، وقد وصلوا إلى العاصمة طرابلس للقتال مع قوات الوفاق الليبية. وأضاف أن "نحو 1000 مجند سوري يتدربون في معسكرات تركية لدعم قوات الوفاق الليبية، موضحاً أنه تم إغراء المقاتل السوري بـ 2000 دولار كراتب للقتال في ليبيا، وكلما طالت المدة كلما زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل". كما بين المرصد أن "عدداً كبيراً من المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم من فصيل حركة "حزم" التي تم حلها قبل عدة سنوات"، مضيفاً أنه حصل على تسجيلات صوتية لأحد الأشخاص يظهر فيه صوت أحد المقاتلين الموالين لتركيا يتحدث مع مجموعة من المجندين عما إذا كانوا على استعداد للرحيل غداً إلى طرابلس الليبية انطلاقاً من عفرين السورية. وقال المقاتل، بحسب المرصد، "سنتحرك في الساعة العاشرة صباحا من عفرين. ونحن لسنا عبدة الدولار ولكن الظروف والديون التي مررنا بها تدفعنا إلى فعل هذا". وأكدت المصادر، أنه "في حال مقارنة الصور التي تظهر على غوغل للخرائط، سيتضح أن هؤلاء المقاتلين يتجمعون في منطقة صلاح الدين التي تعد المدخل الجنوبي للعاصمة الليبية، وهي منطقة راقية على الأغلب حيث تظهر بها بعض القصور". وتابع المرصد قائلاً: أن "المسلحون الموالون لتركيا متمركزون في معسكر التكبالي في طرابلس"، مضيفاً أن "هناك إنشاءات تجري منذ شهر تقريباً في ذلك المعسكر، ما يعني أن تركيا كانت تعمل على تجهيزه لاستقباله عناصر الفصائل الموالية لها". وكان المرصد السوري، قد أفاد أن فصائل سورية موالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل من يرغب في الانتقال إلى ليبيا، للقتال في صفوف حكومة الوفاق المتمركزة في العاصمة، طرابلس.

