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بالصور .. تعرف هوية الإرهابيين القتلى في عملية الدمام بالسعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

بالصور .. تعرف هوية الإرهابيين القتلى في عملية الدمام بالسعودية

متابعات_الخليج 365

كشفت رئاسة أمن الدولة في ، الأحد، عن هوية الإرهابيَيْن اللذين قتلا خلال عملية أمنية في الدمام الأسبوع الماضي، حيث توفرت المعلومات حول ترتيبات لتنفيذ عمل إرهابي وشيك، عن طريق تفجير سيارة مفخخة.

 

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأن القتيلين الإرهابيين كانا يستقلان سيارة، ورفضا تسليم نفسيهما، وقاما بالتحصن داخل مبنى في حي العنود بالدمام.

 

وذكر المتحدث أن أن أحد الإرهابيَيْن هو أحمد عبدالله حسين النمر (سعودي الجنسية)، ويحمل هوية رقم (1101905162)، أما الإرهابي الثاني هو أحمد عبدالله سعيد آل سويد (سعودي الجنسية)، ويحمل هوية رقم (1080163528).

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ونتج عن العملية، ضبط 5 كلغ من مادة RDX شديدة الانفجار في سيارة معدة للتفجير، وضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية في سيارة الإرهابيين .

 

وأعلنت رئاسة أمن الدولة أنها مستمرة في "تعقب العناصر التي تتلقى إملاءات من جهات خارجية".

 

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