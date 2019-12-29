- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر حالة الطقس المتوقعة في الإمارات غداً الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أوالضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر المركز أن سرعة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية ستكون 15 – 25 كم/س، وتصل إلى 36 كم/س.
وبحسب المركيز سيكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:53 والمد الثاني عند الساعة 05:11 ..والجزر الأول عند الساعة 08:53 والثاني عند الساعة 22:06 .
ويكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 00:55 ..والجزر الاول عند الساعة 18:07 والجزر الثاني عند الساعة 07:16 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 25 15 80 45 دبي 26 17 75 40 الشارقة 26 14 70 40 عجمان 25 15 75 45 أم القيوين 25 12 90 45 رأس الخيمة 26 11 85 30 الفجيرة 27 18 65 25 العين 26 13 85 25 ليوا 26 11 95 45 الرويس 23 12 90 50 السلع 24 13 85 45 دلما 25 17 80 45 طنب الكبرى 24 18 80 50 طنب الصغرى 24 18 80 50 أبو موسى 24 18 80 50 .
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر حالة الطقس المتوقعة في الإمارات غداً الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.