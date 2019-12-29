- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محتجون يقتحمون مبنى حكومياً في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
ذكر مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن محتجين عراقيين اقتحموا مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية في العاصمة بغداد، وفق ما أورد موقع "السومرية نيوز" الإخباري. وقال المصدر، إن محتجين اقتحموا، صباح اليوم، مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية الكائن في شارع فلسطين، شرقي بغداد، مضيفاً أنهم أقدموا على تحطيم محتويات مبنى المديرية وإخراج الموظفين قسراً وبالاكراه. ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة، فيما يدعو آخرون إلى تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات ودوائر الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر محتجون يقتحمون مبنى حكومياً في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.