اخبار العالم

محتجون يقتحمون مبنى حكومياً في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محتجون يقتحمون مبنى حكومياً في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

ذكر مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن محتجين عراقيين اقتحموا مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية في العاصمة بغداد، وفق ما أورد موقع "السومرية نيوز" الإخباري. وقال المصدر، إن محتجين اقتحموا، صباح اليوم، مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية الكائن في شارع فلسطين، شرقي بغداد، مضيفاً أنهم أقدموا على تحطيم محتويات مبنى المديرية وإخراج الموظفين قسراً وبالاكراه. ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة، فيما يدعو آخرون إلى تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات ودوائر الدولة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محتجون يقتحمون مبنى حكومياً في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا