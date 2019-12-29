محتجون يقتحمون مبنى حكومياً في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

ذكر مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن محتجين عراقيين اقتحموا مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية في العاصمة بغداد، وفق ما أورد موقع "السومرية نيوز" الإخباري. وقال المصدر، إن محتجين اقتحموا، صباح اليوم، مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية الكائن في شارع فلسطين، شرقي بغداد، مضيفاً أنهم أقدموا على تحطيم محتويات مبنى المديرية وإخراج الموظفين قسراً وبالاكراه. ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة، فيما يدعو آخرون إلى تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات ودوائر الدولة.

