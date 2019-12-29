ألمانيا تدعو إلى هدنة عاجلة ودائمة في إدلب السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى هدنة عاجلة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. وقال ماس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات نشرت اليوم الأحد: "الوضع الإنساني في إدلب يعد كارثيا بالفعل... ويزداد سوءا على الدوام بسبب المعارك". وأضاف الوزير: "عشرات الآلاف في حالة نزوح، في ظل أحلك الظروف، وفي منتصف فصل الشتاء. هناك حاجة لإنهاء عاجل للهجمات ولهدنة دائمة". ويشار إلى أنه تم إجبار أكثر من 235 ألف شخص على النزوح بسبب الضربات الجوية على شمال غربي سوريا، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وشددت سوريا وروسيا الهجمات على مناطق المعارضة المسلحة في إدلب منذ بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر من موجة هجرة جديدة صوب أوروبا في ظل الهجمات العنيفة. وبدأت العملية العسكرية ضد المعارضة المسلحة في إدلب في شهر أبريل (نيسان) الماضي.

