أمير الكويت يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث بورسعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد عبّر في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث السير الذي وقع على أحد الطرق في محافظة بورسعيد وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مبتهلاً إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى السيسي ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث السير، وأيضاً قام رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بإرسال برقية تعزية مماثلة. وكانت السلطات المصرية سجلت وقوع أكثر من 20 قتيلاً نتيجة حادث سير في منطقة بور سعيد يوم أمس السبت.

