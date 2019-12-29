مصدر في السفارة الأمريكية ينفي زيارة بومبيو للعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

نفى مصدر في السفارة الأمريكية بالعراق، اليوم الأحد، ما تم تناقله يوم أمس عن زيارة، وصفت بـ"السرية" لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى البلاد، لاسيما قاعدة "عين الأسد" بشمال بغداد. وقال المصدر لموقع "روسيا اليوم" الإلكتروني: "لم تكن هناك زيارة لبومبيو أمس للعراق، وما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام لم يكن صحيحاً. بومبيو وزير خارجية ويُمثل أعلى مؤسسة دبلوماسية، وأن زار العراق فسيزوره بشكل علني". وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت أمس السبت بأن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو قد زار العراق بشكل سري يوم أمس.

