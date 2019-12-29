الجزائر .. تعيين محمد أوسعيد ناطقا باسم الرئاسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، محمد أوسعيد ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان مقتضب صادر عن الرئاسة.



Advertisements

جاء ذلك عقب ساعات عن تنحي محمد أوسعيد من رئاسة حزب ”الحرية والعدالة“ المعارض وذي التوجهات الإسلامية المعتدلة، وقد سبق للمعني أن شغل منصب وزير الإعلام وترشح للانتخابات الرئاسية أمام عبد العزيز بوتفليقة في ربيع 2009.

وقبل ساعات من ذلك، أعلنت الرئاسة الجزائرية، عن إجراءات جديدة في التعامل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، إثر تعيين رئيس حكومة جديد يدعى عبد العزيز جراد، وهو أكاديمي وسياسي معارض.

وكشفت الرئاسة، عن أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، قرر تنظيم مؤتمرات صحفية دورية مع الإعلام لـ“شرح الوضع العام الذي يتطلب الرزانة والهدوء، مما سيسمح بالإجابة عن كامل انشغالات الأسرة الإعلامية“ موضحة أن ”المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية، تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يُصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة“.