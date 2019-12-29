شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس العراقي يبحث مع سفير اليابان رفض أي تدخل خارجي في بلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع سفير اليابان لدى بغداد ناوفومي هاشيموتو رفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية للعراق . وقال بيان عراقي اليوم الأحد إن المباحثات "تناولت أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار". وطبقا للبيان ، تم التأكيد على ضرورة "دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي يبحث مع سفير اليابان رفض أي تدخل خارجي في بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.