بشرى سارة لمصر والسودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 أعلنت مصر، اليوم الأحد، موعد بدء التشغيل الفعلي للربط الكهربائي مع السودان بطاقة 50 ميغاوات. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد إن مصر والسودان سيبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير (كانون الثاني) بطاقة تصل إلى 50 ميغاوات. ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر قوله إن "تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه (31.47 مليون دولار) ولمسافة ألف كيلومتر".





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