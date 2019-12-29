مصر ترفع درجة الاستعداد الأمني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 أعلن وزير الداخلية المصري محمود توفيق رفع درجة الاستعداد الأمني للدرجة القصوى، استعداداً لفترة الفعاليات والاحتفالات. وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع فيس بوك، اليوم الأحد أن الوزير عقد اجتماعاً مع عدد من القيادات الأمنية لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية. وأشاد بجهود قوات الشرطة "لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، برغم ما تموج به الساحة الدولية والإقليمية من تغيرات واضطرابات". وتابع الوزير استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين الاحتفالات وخطط انتشار القوات لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية. كما وجه بنشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة والتوظيف الأمثل لطاقات القوات.





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