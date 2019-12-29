ترند | أردوغان يدق طبول الحرب.. والأربعاء إجازة بالبنوك..ونجم الأهلي يغيب 8 شهور بعد إصابته الخطيرة.. و«أوبر» تستحوذ على «كريم»

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، أردوغان يدق طبول الحرب.. «جوجل» يفضح حكومة الوفاق ويؤكد وصول مقاتلين من سوريا إلى ليبيا، والبنك المركزي: الأربعاء المقبل إجازة رسمية بجميع البنوك، ووتر أكيلس.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي الخطيرة ومدة غيابه، وجهاز حماية المنافسة يوافق على صفقة استحواذ «أوبر» على «كريم».

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

أردوغان يدق طبول الحرب.. «جوجل» يفضح حكومة الوفاق ويؤكد وصول مقاتلين من سوريا إلى ليبيا

تداولت وسائل إعلامية عربية وأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر وصول عدد من العناصر المسلحة السورية إلى ليبيا.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة وصول العناصر المسلحة قادمة من سوريا ودخولها إلى الأراضي الليبية، للقتال مع المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

نفي

وسارعت حكومة الوفاق للرد على تلك الفيديوهات المتداولة بشكل واسع، حيث أصدرت بياناً نفت فيه صحة الفيديوهات.

وادعت الحكومة، في بيانها، أن "الفيديو قديم"، وأنه تم تصويره في إدلب السورية، في محاولة منها لصرف الأنظار عن تدفق الإرهابيين التركمان من سوريا، إلى ليبيا، عبر تركيا.

المرصد السوري يؤكد

نقلت قناة "العربية الحدث" عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن هناك 300 مقاتل سوري ضمن الفصائل الموالية لتركيا انتقلوا إلى ليبيا.

وأضاف المرصد أنه وبحسب مصادر موثوقة فإن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس بلغ 300 شخص، مشيراً إلى أن عدد المجندين الذى وصلوا المعسكرات التركية لتلقى التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند

وأعلن المرصد أنه قد تحصل على تسجيلات صوتية يظهر فيه صوت أحد المقاتلين الموالين لتركيا وهو يتحدث مع مجموعة من المجندين، سائلاً إياهم عما إذا كانوا مستعدين للذهاب إلى "طرابلس" انطلاقاً من "عفرين".

وبحسب المقطع الصوتي، فإن المقاتل قال: "سنتحرك فى الساعة العاشرة صباحا من عفرين. ونحن لسنا عبدة الدولار ولكن الظروف والديون التى مررنا بها تدفعنا إلى فعل هذا".

رواتب

وقال المرصد السوري، في بيان له نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس فى ليبيا.

وأضاف البيان أنه كلما طالت المدة، كلما زاد الراتب الذى يتلقاه المقاتل، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم من فصيل حركة "حزم" التى تم حلها قبل عدة سنوات.

جوجل يفضح حكومة الوفاق

قرر المواطنون الليبيون الرد على بيان حكومة الوفاق والذي نفت فيه صحة الفيديوهات المتداولة عن وصول عناصر مسلحة من سوريا تابعة لتركيا إلى ليبيا.

واعتمد النشطاء الليبيون على خرائط جوجل، والتي أظهرت تطابقاً بين علامات في الفيديو ونظيراتها في صور الأقمار الصناعية.

ونشر النشطاء صور من خرائط جوجل توضح تطابق صور الأقمار الصناعية والعلامات الظاهرة في الفيديو، مؤكدين أن الفيديو تم تصويره خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

كما ظهر في الفيديو شجرة وحائط أبيض وبناية حمراء اللون، أمام المسلحين السوريين، وهي نفس المعالم التي ظهرت في صور الأقمار الصناعية، مع تطابق بياناتها بشكل كامل.

واستشهد المغردون بحقائق أخرى لنسف رواية حكومة الوفاق، مثل برج المياه الذي ظهر للحظة على يمين مصور الفيديو أثناء تحركه، والذي تطابق مع برج المياه في معسكر التكبالي كما أظهرت صور الأقمار الصناعية.

وفي فيديو آخر، ظهر مقاتلين سوريين في طريق قرب المعسكر، وظهرت فيه بناية بثلاثة أنابيب على أحد جوانبها، وهي ذات العلامات التي الظاهرة أيضاً في صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تطابق مواقع البنايات الأخرى، ما يعني استحالة أن تكون في إدلب السورية.

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البنك المركزي: الأربعاء المقبل إجازة رسمية بجميع البنوك

أعلن البنك المركزي أن الأربعاء المقبل إجازة رسمية، لانتهاء السنة المالية لمعظم البنوك.

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وقال المركزي في بيان، إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2019، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020، على أن يستأنف العمل يوم الخميس 2 يناير 2020.

وكان البنك المركزي، قد أصدر قرارا مؤخرا برفع نسبة القروض الشخصية لـ50% من الدخل الشهري للمقترض، في حالة الاقتراض من البنوك لأغراض استهلاكية.

وبحسب "صدى البلد"، جاء قرار المركزي لتصبح نسبة الأقساط مساوية لنصف دخل المقترض الشهري، بعد أن كانت نسبتها 35%.

وقال خطاب مرسل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك، إن قروض التجزئة تشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وشراء السيارات للاستخدام الشخصي.

أما بالنسبة لقروض التمويل العقاري "الإسكان الشخصي"، فنسبتها أصبحت 40% من دخل المقترض بعد أن كانت 35%.

وكان البنك المركزي، قد خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، منتصف نوفمبر الماضي، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام.

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وتر أكيلس.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي الخطيرة ومدة غيابه

أعلن الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودته للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للمدافع الدولي.

ومن المتوقع غياب المدافع عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

وكان سعد سمير قد غادر مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس متأثرًا بإصابته القوية دون تدخل أي لاعب، وخرج من أرض الملعب على نقالة في الدقيقة 13، ودخل فى نوبه بكاء.

وحقق الأهلي، فوزا هاما على ضيفه بلاتينيوم ستارز الزمبابوي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي الأهلي وليد سليمان، في الدقيقتين 8 و69، حيث جاء الهدف الأول بعد رأسية رائعة من عرضية رائعة من علي معلول، من الجهة اليسرى، وفي الدقيقة 69، نجح اللاعب المخضرم، في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

ترتيب مجموعة الأهلي

وكان الهلال السوداني قد فاز على النجم الساحلي في تونس، بهدف نظيف، في إطار نفس الجولة.

وبذلك يتصدر الهلال السوداني المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي والأهلي، واللذان يمتلكان نفس عدد النقاط، فيما يتذيل بلاتينيوم ستارز المجموعة بدون رصيد.

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جهاز حماية المنافسة يوافق على صفقة استحواذ «أوبر» على «كريم»

أعلنت شركة "أوبر" لخدمات النقل الذكي، أن جهاز حماية المنافسة وافق على إتمام صفقة استحواذها على شركة "كريم".

وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إنه وبهذه الموافقة، من المتوقع أن تنفذ الصفقة مع بداية العام المقبل 2020.

وأشارت الشركة إلى أن الاتفاق بينها وبين كريم على إتمام الاستحواذ قد تم في مارس الماضي، وتبقى العملية قيد انتظار موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

وكانت الصفقة قد حصلت على موافقات في دول الإمارات والأردن والسعودية، بالإضافة إلى مصر. وتواصل كل من "أوبر" و"كريم" العمل مع سلطات المنافسة ذات الصلة للحصول على الموافقات المتبقية في باكستان، وقطر، والمملكة المغربية.

وأعربت شركة "أوبر" عن ترحيبها بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالموافقة على صفقة استحواذ أوبر المرتقبة على شركة كريم.

وأكدت الشركة في بيانها أن إتمام الصفقة سيؤدي إلى توحيد جهود شركتي أوبر وكريم في تقديم خدمات وفوائد استثنائية تعم بالنفع لكل من الركاب والسائقين والمدن في أنحاء مصر.

وأشار البيان إلى أنه ومن خلال التعاون وجمع نقاط القوة لدى الطرفين، فإن الشركتان تهدفان إلى تقديم المزيد من المزايا للركاب والسائقين والاقتصاد على نطاق أوسع.

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