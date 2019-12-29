أردوغان يدق طبول الحرب.. «جوجل» يفضح حكومة الوفاق ويؤكد وصول مقاتلين من سوريا إلى ليبيا

- شريف الجنيدي

تداولت وسائل إعلامية عربية وأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر وصول عدد من العناصر المسلحة السورية إلى ليبيا.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة وصول العناصر المسلحة قادمة من سوريا ودخولها إلى الأراضي الليبية، للقتال مع المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

نفي

وسارعت حكومة الوفاق للرد على تلك الفيديوهات المتداولة بشكل واسع، حيث أصدرت بياناً نفت فيه صحة الفيديوهات.

وادعت الحكومة، في بيانها، أن "الفيديو قديم"، وأنه تم تصويره في إدلب السورية، في محاولة منها لصرف الأنظار عن تدفق الإرهابيين التركمان من سوريا، إلى ليبيا، عبر تركيا.

المرصد السوري يؤكد

نقلت قناة "العربية الحدث" عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن هناك 300 مقاتل سوري ضمن الفصائل الموالية لتركيا انتقلوا إلى ليبيا.

وأضاف المرصد أنه وبحسب مصادر موثوقة فإن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس بلغ 300 شخص، مشيراً إلى أن عدد المجندين الذى وصلوا المعسكرات التركية لتلقى التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند

وأعلن المرصد أنه قد تحصل على تسجيلات صوتية يظهر فيه صوت أحد المقاتلين الموالين لتركيا وهو يتحدث مع مجموعة من المجندين، سائلاً إياهم عما إذا كانوا مستعدين للذهاب إلى "طرابلس" انطلاقاً من "عفرين".

وبحسب المقطع الصوتي، فإن المقاتل قال: "سنتحرك فى الساعة العاشرة صباحا من عفرين. ونحن لسنا عبدة الدولار ولكن الظروف والديون التى مررنا بها تدفعنا إلى فعل هذا".

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رواتب

وقال المرصد السوري، في بيان له نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس فى ليبيا.

وأضاف البيان أنه كلما طالت المدة، كلما زاد الراتب الذى يتلقاه المقاتل، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم من فصيل حركة "حزم" التى تم حلها قبل عدة سنوات.

جوجل يفضح حكومة الوفاق

قرر المواطنون الليبيون الرد على بيان حكومة الوفاق والذي نفت فيه صحة الفيديوهات المتداولة عن وصول عناصر مسلحة من سوريا تابعة لتركيا إلى ليبيا.

واعتمد النشطاء الليبيون على خرائط جوجل، والتي أظهرت تطابقاً بين علامات في الفيديو ونظيراتها في صور الأقمار الصناعية.

ونشر النشطاء صور من خرائط جوجل توضح تطابق صور الأقمار الصناعية والعلامات الظاهرة في الفيديو، مؤكدين أن الفيديو تم تصويره خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

كما ظهر في الفيديو شجرة وحائط أبيض وبناية حمراء اللون، أمام المسلحين السوريين، وهي نفس المعالم التي ظهرت في صور الأقمار الصناعية، مع تطابق بياناتها بشكل كامل.

واستشهد المغردون بحقائق أخرى لنسف رواية حكومة الوفاق، مثل برج المياه الذي ظهر للحظة على يمين مصور الفيديو أثناء تحركه، والذي تطابق مع برج المياه في معسكر التكبالي كما أظهرت صور الأقمار الصناعية.

وفي فيديو آخر، ظهر مقاتلين سوريين في طريق قرب المعسكر، وظهرت فيه بناية بثلاثة أنابيب على أحد جوانبها، وهي ذات العلامات التي الظاهرة أيضاً في صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تطابق مواقع البنايات الأخرى، ما يعني استحالة أن تكون في إدلب السورية.