ميتسوتاكيس: قد نتوجه لمحكمة العدل الدولية لحل الخلاف مع تركيا حول السيادة البحرية

أكد رئيس الوزراء اليوناني ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​ انه "في حال لم تتمكن ​أثينا​ و​أنقرة​ من حل النزاع بينهما بشأن تحديد السيادة على المناطق في ​البحر المتوسط​، فإن عليهما اللجوء ل​محكمة العدل الدولية​ في ​لاهاي​ لتسوية الخلاف"، موضحاً إنه "يرى أن على بلاده و​تركيا​ بحث خلافاتهما بشأن المناطق البحرية في إيجة وشرق المتوسط على المستويين السياسي والدبلوماسي".

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