الدفاع الروسية: مراقبون روس وأتراك يوثقون عشرات الخروق للهدنة في سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أن "المراقبين الروس رصدوا 32 خرقا للهدنة في ​سوريا​ خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية، مقابل 26 خرقا رصدها نظراؤهم الأتراك"، مشيرةً الى ان "انتهاكات ​الهدنة​ المسجلة من قبل المراقبون الروس من اللجنة الروسية التركية المشتركة المعنية بالنظر في حوادث خرق نظام وقف ​إطلاق النار​، تتوزع على النحو التالي: 15 خرقا في إدلب و10 في ​اللاذقية​، و6 في حلب وخرق 1 في حماة، فيما وثق الجانب التركي 15 خرقا في إدلب و8 في حماة و3 في حلب"، مؤكدة أن "المركز الروسي للمصالحة ومراقبة حركة النازحين في سوريا أجرى ثلاث حملات إنسانية، تم خلالها توزيع ألف سلة أغذية، يبلغ وزنها الإجمالي 4.8 طن".

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