أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في ​اتصال​ هاتفي "ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية ​الأزمة​ في ليبيا، وتكثيف الجهود السياسية الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة هناك، بما في ذلك بوساطة ألمانيا والأمم المتحدة"، كما تطرق الطرفان إلى "مستجدات الأوضاع في سوريا".

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كانت هذه تفاصيل خبر بوتين وميركل يؤكدان على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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