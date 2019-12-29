وفد من حزب الله في قطاع الجبل يقدم التهاني بعيد الميلاد للاب جوزيف قزي

استقبل رئيس بلدية جدرا الأب ​جوزيف القزي​ في قاعة ​كنيسة مار جرجس​ جدرا وفدا من ​حزب الله​، وقد ضم الوفد إمام بلدة جدرا و ​وادي الزينة​ الشيخ محمد بشكر، الشيخ يونس بركات، و مسؤول شعبة جدرا عبدالله محمد و أعضاء الشعبة لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيدي ​الميلاد​ المجيد ورأس ​السنة​ الميلادية، بحضور كاهن الرعية الأب جان الخوري، و مختار البلدة الأستاذ شارل القزي، وأعضاء المجلس البلدي، وأعضاء لجنة الوقف، و عدد من فعاليات بلدة جدرا.

ونقل الشيخ بشكر تهاني وتبريكات قيادة الحزب مؤكداً على أهمية التواصل بين كافة الأديان و​الطوائف​ لدرء الأخطار، مشدداً على عمق العلاقات الاجتماعية التي تجمع بين مختلف مكونات الشعب ال​لبنان​ي.

بدوره شكر الأب قزي وفد "حزب الله" على هذه الزيارة التي جاءت للتهنئة في هذا العيد المبارك، مؤكداً "أهمية العيش الواحد، والحفاظ على اللحمة الاجتماعية التي هي فوق كل الاعتبارات السياسية والدينية"، متمنيا على رجال الدين والسياسة في لبنان أن "يعدلوا في خطابهم ليكون عقلانيا وجامعا لكل اللبنانيين"، سائلاً الله أن "يكون العام المقبل عاماً للتفاهم السياسي وبناء ​اقتصاد​ الوطن، وأن يحمل العيد للبنانيين جميعاً ​السلام​ و​المحبة​ والطمأنينة وراحة البال".

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