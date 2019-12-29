يازجي استقبل مطران عمان وشدد على أهمية الحفاظ على الوحدة الارثوذكسية

أكد بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​ "موقف الكنيسة الأنطاكية الثابت، الذي أعلنه ​المجمع الأنطاكي​ المقدس، والداعي الى ضرورة عقد اجتماع لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية المحلية، تشارك فيه جميع الكنائس الأرثوذكسية لمعالجة شؤونها".

كلام يازجي جاء خلال استقباله، في الدار البطريركية في دمشق، مطران عمان المتروبوليت خريستوفوروس موفدا من بطريرك أورشليم ​ثيوفيلوس الثالث​، وقد سلمه رسالة بشأن عقد اجتماع لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية في عمان بهدف "الحفاظ على الوحدة الأرثوذكسية التي تصدعت بسبب الأزمة الأوكرانية".

