بعد قرن من الغموض.. خطاب قديم قد يكشف هوية جاك السفاح

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

ظلت هوية القاتل المتسلسل، الذي عرف باسم "جاك السفاح"، غير مؤكدة بالنسبة للمؤرخين والمتخصصين في عالم الجريمة لما يزيد عن قرن كامل، إلا أن خطابا قديما يروي تفاصيل هجوم شخص مختل عقلياً على سيدة بمقص كبير، ربما يكون قد جعل عملية اكتشاف هوية السفاح الشهير، (بشكل نهائي ومؤكد) أمراً وشيكاً. © متوفر بواسطة الوطن

كشفت الرسالة القديمة، التي تم اكتشافها في مكتبة كلية اللاهوت بجامعة ملبورن الاسترالية، عن واقعة هجوم أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، وهو البولندي "آرون كوزمينسكي"، على سيدة باستخدام مقص، في المنطقة الشرقية من مدينة "لندن القديمة، بحسب ما نقلته صحيفة "Daily Mail" الإنجليزية. © متوفر بواسطة الوطن

عثر العاملون بالمكتبة على الخطاب أثناء ترتيب أدراج المكتبة، وتم بيعه ضمن مجموعة من الأوراق القديمة الأخرى على متجر (eBay) الإلكتروني، حيث اشتراها "تيم أتكينسون"، الذي يعمل في مجال تركيب السجاد والأرضيات المنزلية، وله خبرة كبيرة في متابعة قضية جاك السفاح التاريخية، بمبلغ 242 جنيهاً إسترلينياً.

أعرب "أتكينسون"، عن حماسه الشديد لشراء الوثيقة، التي وصفها بأنها ستغير كل الحسابات، لأنها تعتبر دليلاً قاطعاً على أن البولندي "آرون كوزمينسكي" كان شخصاً عدوانياً وخطراً، وأنه كان قادراً على مهاجمة الناس وإيذائهم وقتلهم، كما حدث في الوقعة التي تصفها الرسالة. © متوفر بواسطة الوطن

كان "آرون"، واحداً من ثلاثة متهمين أساسيين، اعتقد المحققون أن واحداً منهم هو جاك السفاح، وعلى الرغم من إصابته بأمراض نفسية، إلا أن المحققين اعتبروا أنه شخص مسالم ولا يمكنه ارتكاب جريمة قتل، ولكن هذا لم يكن رأي كاتب الخطاب، "ويليام باتريك دوت"، الذي كان مديراً مساعداً لشئون إحدى كنائس لندن، وقت كتابة الرسالة سنة 1889. © متوفر بواسطة الوطن

تقول الرواية الشائعة، إن "آرون"، الحلاق البولندي اليهودي، عمل لفترة في مستشفى، قبل أن ينتقل لمنطقة "وايت تشابل" "Whitechapel" بشرق مدينة لندن، حيث حدثت سلسلة جرائم القتل الشهيرة، التي كونت قضية جاك السفاح، والتي يعتقد الخبراء أن عددها لا يقل عن 5 جرائم، تم ارتكابها خلال ثلاثة أشهر، وكان ضحاياها جميعاً من النساء الفقيرات، اللاتي كان أغلبهن يعملن في مجال الدعارة، وتم ذبحهن والتمثيل بجثث بعضهن وإزالة بعض الأعضاء الداخلية.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: كهنة الشامان في بيرو يتنبأون بخسارة ترامب انتخابات 2020 توقعت مجموعة من "الأطباء السحرة" المعروفة باسم كهنة الشامان في بيرو خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستقام العام المقبل. واستخدم الكهنة صوراً لترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس ضمن ساسة آخرين خلال ما يعرف بطقس "تنظيف ما قبل" العام الجديد والذي يشهد قيامهم باستطلاع الرؤى السياسية على شاطئ بالقرب من العاصمة ليما. وبالإضافة لخسارة ترامب للانتخابات، تنبأ الكهنة بأن يكون العام 2020 عاماً يعمه السلام.. والتقليد السنوي غرضه الرئيسي طلب السلام العالمي والهدوء من الآلهة طبقاً لمعتقدات الشامان. وينتشر في بيرو اللجوء للسحرة والعرافين للتنبؤ بالمستقبل وهو تقليد شائع منذ حكم إمبراطورية قبائل الإنكا قبل حوالي خمسمئة عام. Euronews (Ar)

مع تأزم الوضع الاقتصادي في لبنان .. التجار يكافحون من أجل البقاء بعد عقود من الجهد والخبرة المتراكمة، ظنّ روجيه زخور الذي يمتلك معملاً ناجحاً لصناعة الشوكولا، أنه سيتركه إرثاً قيماً لابنته، لكنه وجد نفسه فجأة وسط انهيار اقتصادي متسارع يجتاح لبنان. بدلاً من أن يجني الأرباح في فترة عيد الميلاد كما في كل عام، ينهمك زخور (61 عاماً) وابنته (29 عاماً) هذه الأيام بتخفيض أسعار كعك العيد المصنوع من المثلجات والذي يشتهر به معملهم. ويقول زخور في متجره الصغير ومن حوله أنواع مختلفة من قطع الشوكولا المزينة، لوكالة فرانس برس، "إذا بقي الوضع على حاله، سأفلس خلال أشهر". وبدأ زخور في فترة التسعينات بصناعة الشوكولا ثم المثلجات. طوال سنوات، كان يحسّن تدريجياً من وصفاته إلى أن بات مقصداً لأفخم الفنادق اللبنانية والزبائن الميسورين. وعمد مؤخراً إلى إنشاء معمل جديد، لكن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان تبدو وكأنها "ضربة شبه قاضية" بالنسبة إليه، كما يقول. ويضيف "نتجه نحو مكان لم نكن نتخيل يوماً أن نصل إليه". قبل الأزمة، كان زخور يرسل للفنادق طلبين أو أكثر أسبوعياً وبكميات كبيرة، إلا أنه منذ شهرين لم يرسل سوى طلبية واحدة لكل فندق. كما أن الزبائن الذين اعتادوا على زيارة المحل لم يعودوا يقصدونه إلا في ما ندر. وبات يومه يمر ببطء، فيما يدخل أول زبون إلى المتجر بعد أن يكون انقضى أكثر من نصف النهار. الوضع المعيشي يزداد خطورة في لبنان بعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يزداد الوضع المعيشي خطورة في لبنان وسط أزمة سيولة حادة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية. وتشهد البلاد منذ 17 تشرين الأول/اكتوبر حراكاً شعبياً غير مسبوق ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي، ويعتبرون أنها عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة. ويجد آلاف اللبنانيين أنفسهم اليوم مهددين بخسارة وظائفهم، فيما تعمد مؤسسات عديدة إلى اقتطاع قسم من الرواتب. وتفرض المصارف منذ أشهر إجراءات مشددة على سحب الأموال، وخصوصاً الدولار، ولا يستطيع المواطنون سحب سوى قسم محدود من رواتبهم الشهرية. وفي بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي، ومع عدم توفر الدولار وظهور سوق مواز لسعر الصرف، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، وخصوصاً المستوردة منها، بشكل حاد. ويستورد زخور كل المكونات التي يحتاجها في عمله من الخارج، ويدفع سعرها بالدولار أو اليورو. أما اليوم، ونتيجة إجراءات المصارف، لم يعد بإمكانه تأمين العملة الأجنبية لدفع مستحقاته. ويقول "حين تنفذ المكونات المطلوبة لصناعة أحد الأصناف، ينتهي الأمر" دون تجديده. على غرار زخور، يعاني لبنانيون كثر من انهيار الوضع المالي والاقتصادي، ومنهم من اضطر إلى إغلاق مصدر رزقه ومنهم تعرّض للصرف من عمله. وقد تقدمت عشرات الشركات لوزارة العمل بطلبات صرف جماعي. حملة "صنع في لبنان، نبض لبنان صناعته" إزاء هذا التدهور، فكّرت معلمة الحضانة ليا كريدي وعائلتها بحلّ، وتقدمت بمبادرة تقضي بالترويج للمنتجات اللبنانية. وأطلقت العائلة حملة على موقع "فيسبوك" بعنوان "صنع في لبنان، نبض لبنان صناعته" لمساعدة المنتجين المحليين على الترويج لبضائعهم. وخلال شهرين فقط، استقطبت الصفحة 32 ألف عضو، يعرض كثر منهم منتجات مصنعة محلياً أو حتى منزلياً، ويسأل آخرون عن بضائع محلية بديلة عن منتجات معينة كانوا يشترون عادة المستورد منها. وتقول كريدي لفرانس برس "كنا معتادين إذا ذهبنا إلى السوق أن نشتري من دون أن ننظر ما إذا كان المنتج صنع في لبنان أو لا". وخلال جلسة عائلية، اتفقت مع أقربائها على الذهاب إلى السوبرماركت للبحث عن البضائع المصنعة في لبنان، من مستلزمات تنظيف منزلية إلى الشامبو وزبدة الفستق والكاتشاب وحتى ألعاب الأطفال. وتضيف كريدي، الوالدة لطفل يبلغ نحو عامين، "تفاجأت بكمية البضائع التي لم نكن نعرف عنها". وبدلاً من الذهاب إلى السوبرماركت الضخمة للتبضع، باتت كريدي تفضل محل البقالة الصغير في بلدتها الواقعة شمال بيروت. في عيد الميلاد الحالي، ونتيجة الأزمة، اكتفت كريدي وأقربائها بشراء الهدايا لأطفال العائلة فقط وجميعها صُنعت في لبنان. على خط آخر، وجد راني الحج (43 عاماً) نفسه مضطراً للتأقلم مع الواقع الجديد في الحانة الصغيرة التي يديرها، وعمد إلى التقليل من استخدام المشروبات الروحية المستوردة الغالية الثمن حتى لا يضطر إلى رفع الأسعار. ويقول "غالبية الزبائن يحصلون على رواتبهم بالليرة اللبنانية لذلك أحاول قدر المستطاع أن أقلل من وطأة الأمر لكي لا يشعر الزبون أنه خسر كثيراً من قدرته الشرائية ولم يعد قادراً على الخروج للترفيه عن نفسه". ولتحقيق هذا الهدف، عمد وأصحاب الحانة إلى البحث عن بضائع بديلة مصنعة محلياً من مشروبات روحية أو مواد تستخدم في الطبخ. ويقول "لا يمكننا أن نستبدل كل شيء، لكن يمكن أن نعيد الحياة إلى المنتج اللبناني أكثر ونشجع على استهلاكه". لكن بالنسبة إلى آخرين، لا يمكن اختصار الوضع باستبدال منتجات بأخرى، فالوضع الاقتصادي صعب والأعباء المعيشية تتفاقم. في متجر في بيروت، تتنقل مريم رباح (35 عاماً) من ممّر إلى آخر. تنظر بتمعّن إلى أسعار المنتجات التي ارتفعت بشكل حاد لشراء ما يلزمها من دون أن تضطر إلى إنفاق الكثير. وتقول "كل شيء بات أغلى، فيما انخفضت رواتبنا إلى النصف". وتضيف "ما يهمنا اليوم هو أن نشتري منتجاً جيداً ورخيصاً، إن كان مستورداً أو لبنانياً". Euronews (Ar)

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الانسان ضد مسلمي الروهينغا أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار والأقليات الأخرى، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاغتصاب والوفاة أثناء الاحتجاز. وصوتت المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا بأغلبية 134 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 28 عن التصويت لصالح القرار الذي يدعو أيضا حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة التحريض على الكراهية ضد أقلية الروهينغا المسلمة والأقليات الأخرى في ولايات راخين وكاشين وشان. وتعتبر قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونا، لكنها تعكس الرأي العالمي. ولطالما اعتبرت ميانمار ذات الغالبية البوذية أن الروهينغا هم "بنغاليون" من بنغلادش على الرغم من أن أسرهم عاشت في البلاد لعدة أجيال. وجميعهم تقريبا محرومون من الجنسية منذ العام 1982، مما يجعلهم عديمي الجنسية، وبالتالي فهم محرومون من حرية التنقل وغيرها من الحقوق الأساسية. وانفجرت أزمة الروهينغا التي طال أمدها في الـ 25 أغسطس-آب 2017، عندما شنّ جيش ميانمار ما أسماه حملة "تطهير" في راخين ردا على هجوم شنته جماعة متمردة من الروهينغا، وقد أدت تلك الحملة إلى هجرة جماعية للروهينغا إلى بنغلادش وإلى اتهامات بأن قوات الأمن ارتكبت عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل. ووصف سفير ميانمار في الأمم المتحدة، هاو دو سوان، قرار الجمعية العامة بأنه "مثال كلاسيكي آخر على المعايير المزدوجة والتطبيق الانتقائي والتمييزي لمعايير حقوق الإنسان" "المصممة" لممارسة ضغط سياسي غير مرغوب فيه على ميانمار. وأضاف أن القرار لم يحاول إيجاد حلّ للوضع المعقد في ولاية راخين ورفض الاعتراف بجهود الحكومة لمواجهة التحديات. وأكد هاو دو سوان أن القرار سيزرع بذور عدم الثقة وسيخلق المزيد من الاستقطاب لمختلف المجتمعات في المنطقة. يذكر أن الأمم المتحدة أعربت في قرارها عن قلقها من استمرار تدفق مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة على مدار العقود الأربعة الماضية حيث يصل عددهم الآن 1.1 مليون شخص منهم 744 ألفا وصلوا منذ صيف 2017 في أعقاب "الفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن والقوات المسلحة في ميانمار". كما أعربت الجمعية العامة عن انزعاجها إزاء النتائج التي توصلت إليها بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق "عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا والأقليات الأخرى" على أيدي قوات الأمن، والتي قالت البعثة "لا شك أنها تمثل أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي". ودعا القرار إلى الوقف الفوري للقتال والأعمال القتالية في ظلّ وجود تقارير تفيد بأن الأفراد العزل في ولاية راخين تعرضوا وما زالوا يتعرضون للعنف. ودعت الأمم المتحدة قوات ميانمار إلى حماية جميع الناس واتخاذ خطوات عاجلة لضمان العدالة لجميع انتهاكات الحقوق كما حث القرار الأممي الحكومة "على تسريع الجهود للقضاء على حالات انعدام الجنسية و التمييز المنهجي والمؤسسي" ضد الروهينغا والأقليات الأخرى وتفكيك مخيمات الروهينغا وغيرهم من النازحين في راخين، و"تهيئة الظروف اللازمة للأمن والعودة الكريمة لجميع اللاجئين، بمن في ذلك اللاجئين من مسلمي الروهينغا". Euronews (Ar) Advertisements 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO حذاء نابليون يرجح أن يباع بثمانين ألف يورو في مزاد باريسي Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

أطلق الناس اسم "جاك السفاح" على القاتل الذي ارتكب كل هذه الجرائم بسبب خطاب تلقته الشرطة، يزعم فيه الكاتب أنه مرتكب جميع الجرائم القتل الشهيرة، وحمل الخطاب في نهايته توقيع باسم (Jack The Ripper)، وترجمتها الحرفية هي جاك الممزق، أو جاك السفاح، كما يعرف في الصحافة والأدب العربي.

ادعى البعض أن "آرون"، تم فصله من الأماكن التي عمل بها عدة مرات، بسبب الأعراض النفسية والعصبية التي كان يعاني منها، ويقول البعض إن الفترة التي يقال إن "آرون" عمل فيها بأحد المستشفيات، كممرض أو مساعد ممرض، ربما تكون دليلاً إضافياً على أنه هو مرتكب الجرائم، بسبب عمليات التقطيع وإخراج الأعضاء التي حدثت للجثث.



قضى "آرون"، السنوات الأخيرة من حياته في مستشفى للأمراض العقلية، حيث كان يعالج من هلاوس سمعية، وبارانويا أو جنون الشك، إضافة إلى ميول لإيذاء النفس، واستمر وزنه في التناقص حتى أصيب بالهزال والضعف الشديدين، بسبب خوفه المرضي من التهام الطعام الذي يعطيه أي شخص آخر له، حتى قيل إنه كان يلتهم الفتات من القمامة، ومات أثناء وجوده بالمصحة سنة 1919.