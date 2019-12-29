كأس “الكاف”.. الحسنية يفشل في الحفاظ على تقدمه ويعود بتعادل من الكوت ديفوار

عاد فريق حسنية أكادير، ممثل الكرة المغربية في كأس “الكاف”، بنقطة التعادل، من ميدان سان بيدرو الإفواري، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما ، زوال اليوم الأحد، بملعب “هوفييت بواني” بالعاصمة الإفوارية أبيدجان، برسم ثالث مباريات دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ففي حادث غريب، استنفد محمد فاخر، مدرب فريق حسنية أكادير، جميع تبديلاته، في أول 20 دقيقة، إذ اضطر فاخر لإخراج كل من ياسين الرامي، ماليك سيسي، وأمين الصادقي، في أول 21 دقيقة من المباراة، بسبب تعرضهم للإصابة.

وأثر هذا الوضع بشكل واضح على مردود العناصر السوسية، التي نهجت أسلوبا دفاعيا، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

هذا الأسلوب، سيثمر أول أهداف الفريق المغربي في الدقيقة 37 بواسطة اللاعب يوسف الفحلي، الذي تابع تسديدة قوية من البركاوي، واضعا فريقه في المقدمة.

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لينتهي النصف الأول، بتقدم الحسنية بهدف دون رد.

وكما كان متوقعا، دخل الفريق الإفواري الجولة الثانية ضاغطا من أجل تعديل النتيجة، فخلق عدد كبير من الفرص السانحة للتسجيل، بينما تراجع الحسنية بشكل كلي للخلف من أجل تأمين النتيجة.

دفاع أبناء محمد فاخر، صمد كثيرا قبل أن يستسلم أخيرا، في الدقيقة 81، عندما أدرك أصحاب الأرض هدف التعادل، مستغلا سوء تقدير من مدافعي الفريق المغربي.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليواصل بذالك أبناء سوس تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.