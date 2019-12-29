النائب الهولندي “فيلدزر” يصر على استفزاز المسلمين.. أعلن عن مسابقة رسوم تصورية للنبي محمد

يصر النائب الهولندي اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، على استفزاز المسلمين؛ إذ قال، مساء أمس السبت، إنه يعتزم تنظيم مسابقة رسوم تصورية للنبي محمد، وهو المشروع، الذي اضطر إلى إلغائه، قبل عام، إثر مظاهرات، وتهديدات بالقتل.

ودعا “فيلدرز”، المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، متابعيه على “تويتر” إلى “إرسال رسوم كاريكاتورية” للنبي محمد، وعبر عن رغبته في تنظيم مسابقة لذلك في مقر البرلمان الهولندي في لاهاي، متذرعا بحق التعبير.

وفي يونيو 2018، أعلن “فيلدرز”، زعيم حزب الحرية عزمه على تنظيم مسابقة مماثلة، غير أنه ألغى مشروعه بعد تلقيه تهديدات بالقتل.

يذكر أن الدولة الهولندية تؤمن حماية على مدار الساعة لـ”فيلدرز”، البالغ من العمر 56 سنة.