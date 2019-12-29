الكويت تؤكد "احترامها لسيادة إيران" بعد لقاءات لمعارض من الأحواز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، احترام الكويت لسيادة إيران بعد احتجاج إيراني على لقاء جمع بين رئيس البرلمان الكويتي وشخصية من الأحواز تعتبر مناهضة لطهران.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، قوله خلال اجتماعه بالسفير الإيراني في الكويت، محمد إيراني، "احترام دولة الكويت لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها بما فيها إقليم الأحواز".
وذكر المسؤول الكويتي بالمناسبة بـ"ثوابت السياسة الخارجية لدولة الكويت القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار".
وأكد أن اللقاء بين رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم وممثل عن حركة معارضة في إقليم الأحواز "تم بصفة شخصية دون الحصول على موافقة الجهات المعنية" الكويتية الرسمية.
وقال نائبان كويتيان عبر "تويتر" إن اللقاء كان قد تمحور حول دراسة جامعية يقوم بها المعارض الأحوازي عن "الديمقراطية الكويتية".
وكانت السلطات الإيرانية قد استدعت، السبت، المكلف بالأعمال الكويتي، للاحتجاج على اللقاء بين مسؤولين كويتيين و"مجموعة إرهابية" تعتبر معادية لإيران، بحسب بيان رسمي.
وندد مسؤول في الخارجية الإيرانية خلال الاجتماع بالقائم بالأعمال الكويتي، باللقاء بين مسؤولين كويتيين و"مجموعة انفصالية"، بحسب البيان الذي لم يحدد المجموعة المعنية. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن "مثل هذه الأعمال تشكل تدخلا واضحا في شؤون إيران وانتهاكا لمبدأ حسن الجوار".
وكانت الكويت خفضت تمثيلها الدبلوماسي في إيران في 2016 بعد قطع السعودية علاقاتها مع طهران.
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