داخلية غزة: اعتقلنا خلية تابعة للسلطة "كُلفت رسميًا" برصد أبو العطا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن اعتقلها خلية من ضباط المخابرات العامة التابعة للسلطة الفلسطينية، "كُلفت رسميًا" برصد القائد العسكري في "سريا القدس"، بهاء أبو عطا، على مدار أشهر قبيل اغتياله.
ولفتت وزارة الداخلية في القطاع المحاصر إلى أن هذه الخلية "سلمّت المعلومات للاحتلال عبر مدير المخابرات في المحافظات الجنوبية شعبان الغرباوي".
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