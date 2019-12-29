البورصة الخليجيّة ترتفع والمصريّة تنخفض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت معظم بورصات الخليج، اليوم الأحد، ارتفاعًا بفضل أسهم القطاع المالي وحظيت السعودية حصّة الأسد في المكاسب في حين هبطت بورصة مصر جراء بيع أسهمٍ قياديّة.

وأغلقت البورصة السعودية مرتفعة 0.7 بالمئة بفضل مكاسب سهم مصرف الراجحي 1.2 بالمئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9 بالمئة.

وأضاف سهم أرامكو السعودية 0.1 بالمئة. ويوم الثلاثاء، قالت أرامكو إن "غولدمان ساكس" قد تشتري المزيد من أسهم شركة النفط العملاقة لدعم سعر السهم. وتنتهي فترة الاستقرار السعري للسهم في التاسع من كانون الثاني/يناير.

ولكن ِسهم البنك العربي الوطني هبط 1.3 بالمئة بعد أن أوصى مجلس إدارته بتوزيعات أقل عن النصف الثاني.

وخارج الخليج تراجع المؤشر المصري 0.5 ونزل 21 من 30 سهم مدرجا على المؤشر الرئيسي. وفقد سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة وسهم المجموعة المالية هيرميس 2.1 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي 0.4 بالمئة وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، 1.1 بالمئة والإمارات دبي الوطني 0.8 بالمئة.

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وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.4 بالمئة وقاد الاتجاه السعودي مكاسب شركة اتصالات وبلغت 0.6 بالمئة وبنك أبوظبي الأول 0.4 بالمئة.

ونشرت "رويترز" نقلا عن وكالة أنباء الإمارات اليوم، الأحد، أن حكومة دبي ستنفق مبلغا قياسيا قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) في عام 2020 لتحفيز الاقتصاد ودعم معرض "إكسبو 2020".

وبذلك ترفع حكومة دبي الإنفاق بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي مقارنة مع ميزانية 2019 الأصلية البالغة 56.8 مليار درهم.

وأغلق المؤشر منخفضا 0.1 بالمئة وخسر سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج واحدا بالمئة والبنك التجاري 1.1 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: