"فيسبوك" يلغي إمكانية استخدام "ماسنجر" من دون حساب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد موقع تقنية أميركي "فينتشر بيت"، قبل أيام، أن شركة "فيسبوك" ألغت إمكانية التسجيل للدخول على "ماسنجر" من دون وجود حساب على الموقع الأصلي "فيسبوك".

وأكدت شركة "فيسبوك" هذا التغيير لموقع "فينتشر بيت" التقني، الخميس الماضي، حيث أوضحت "وجدنا أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون "ماسنجر" يقومون بالفعل بتسجيل الدخول عبر "فيسبوك" ونريد تبسيط العملية".

ونقل موقع "فينتشر بيت" عن متحدث باسم شركة "فيسبوك" أن "إذا كنت مستخدما جديدا لبرنامج "ماسنجر"، فستلاحظ أنك بحاجة إلى حساب على فيسبوك للدردشة مع الأصدقاء".

وذكر عدد من مستخدمي "ماسنجر" الذين ليست لديهم حسابات على الموقع أنهم لاحظوا ظهور "رسالة خطأ" تشير إلى أن حساباتهم تم تقييدها، وعند الدخول إلى "مركز المساعدة"، سوف يرى المستخدم أنّ "فيسبوك" بات ينص على: "ستحتاجون إلى إنشاء حساب فيسبوك لاستخدام "ماسنجر" والدردشة مع الأصدقاء والمعارف هناك.

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وتجدر الإشارة إلى أن "فيسبوك" كانت قد أتاحت في 2015 إمكانية استخدام التطبيق من دون حساب، وكانت تتحقق من هوية الأشخاص بأرقام الهواتف والصور والأسماء.

وطمأنت الشركة المستخدمين إلى أنّه "إذا كنتم تستخدمون "ماسنجر" بالفعل من دون حساب فيسبوك، فلا داعي لفعل أي شيء".

ووصفت مجلة "فوربس" هذه الخطوة، بأنها "غير مفاجئة"، إذ تعمل "فيسبوك" على دمج خدمات التراسل "ماسينجر" و"إنستغرام" و"واتساب".