مصرع عامل في ورشة بناء جنوبي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل يبلغ من العمر 48 عاما من سكان إحدى البلدات بالضفة الغربية، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل جنوبي البلاد، اليوم الأحد.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الضحية لقي مصرعه إثر تعرضه للإصابة من خلاط باطون خلال عمله في ورشة بناء في كريات غات.
واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، والذي قدم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للضحية بيد أن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل وأقر وفاته في المكان.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.
ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا حوادث العمل في ورشات البناء بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم بلغ 47 ضحية، فيما لقي 38 عاملا مصرعهم في العام الماضي 2018، و36 عاملا عام 2017.
كما أصيب نحو 180 عاملا بينهم 30 بجروح خطيرة والآخرين بجروح بين المتوسطة والطفيفة في حوادث عمل بورشات بناء منذ مطلع 2019.
يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
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