شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: الوضع في كوريا الشمالية «مقلق» والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها كوريا الشمالية وترى أن الوضع هناك مقلق لكن خطوط التواصل مفتوحة بين البلدين. وقال أوبراين لشبكة (إيه.بي.سي) أن واشنطن تريد إلزام زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بتعهداته إزاء نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

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