سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة، كما بقي متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.



وتقلصت الفوارق بشدة بين أعلى سعر وأقل سعر للدولار في البنوك المصرية إلى نحو 3 قروش فقط؛ ما يعكس توافقا على المستوى المنخفض نسبيا للعملة الخضراء أمام الجنيه المصري.

وتراجع الدولار بنسبة أكثر من 11% أمام الجنيه المصري خلال عام 2019 وفقا لحسابات رويترز.

كما شهد ديسمبر الجاري انخفاض سعر العملة الخضراء أسفل حاجز 16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017 عندما سجلت 15.79 جنيه.

وتتوقع بنوك استثمار أن يواصل الدولار انخفاضه مقابل الجنيه المصري خلال 2020 مع تزايد حصيلة مصر من النقد الأجنبي على خلفية انتعاش السياحة.

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أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي عند 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع.

وسجلت شاشات بنك أبوظبي الإسلامي سعرا أقل بقرش واحد عند 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار 16 جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع في بنوك الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والمصري الخليجي وقناة السويس والمصرف المتحدة وعودة ومصر إيران وكريدي أجريكول.

السعر المهيمن على الدولار في مصر

وهيمن سعر 15.99 جنيه للشراء مقابل 16.09 للبيع على الدولار في عدة بنوك؛ هي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) ومصر (ثاني أكبر بنك حكومي) والبنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

كما تكرر السعر ذاته على شاشات بنوك العربي الأفريقي والتعمير والإسكان والبركة والإسكندرية وبلوم.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.72 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.71 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.42 جنيه للشراء مقابل 53.01 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.