عمدة نيويورك: حادثة الطعن داخل منزل الحاخام "عملية إرهابية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال بيل دي بلاسيو عمدة مدينة نيويورك، الأحد، إن حادثة الطعن داخل منزل الحاخام بمنطقة مونسي "عملية إرهابية".

وكان 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث الطعن قبل أن تلقي الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به داخل منزل الحاخام بولاية نيويورك الأمريكية.

من جانبه، أكد مجلس الشؤون العامة اليهودي على "تويتر" أن "شخصا يرتدي وشاحا طعن الضحايا في منزل في مونسي".





وأضاف المجلس، أن "كل المصابين الخمسة نُقلوا إلى مستشفيات محلية، و2 منهم في حالة خطيرة، أحدهم تعرض لـ6 طعنات".

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بدورها، قالت لتيتيا جيمس المدعية العام لنيويورك إنها شعرت "بانزعاج شديد" بسبب الوضع في مونسي.

وقالت على "تويتر": "ليس هناك تسامح على الإطلاق مع أفعال الكراهية من أي نوع، وسنواصل مراقبة هذا الوضع الفظيع".

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف تهرع إلى موقع الحادث لنقل الضحايا.



