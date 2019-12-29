انتهاء تبادل الأسرى بين طرفي النزاع في أوكرانيا

أنهت كييف والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا الأحد عملية تبادل 200 أسير في حدث يعدّ خطوة نحو خفض التصعيد في النزاع الوحيد في أوروبا.
وقالت الرئاسة الأوكرانية عير فيسبوك "عمليات الإفراج المتبادلة قد تمت"، مشيرةً إلى أنها تنتظر عودة 76 شخصاً إلى البلاد، فيما أعلن الانفصاليون في "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك لوكالات انباء روسية تسلمهم دفعتين متتاليتين من 61 و63 شخصاً.
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