البيت الأبيض: أمريكا تراقب تصرفات كوريا الشمالية والوضع مقلق

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مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها كوريا الشمالية وترى أن الوضع هناك مقلق لكن خطوط التواصل مفتوحة بين البلدين. وأضاف أوبراين لشبكة (إيه.بي.سي) أن واشنطن تريد إلزام زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بتعهداته إزاء نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

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