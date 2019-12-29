انت الان تتابع مصرع 5 أشخاص جراء انهيارات أرضية في منطقة جبال الألب منذ مطلع الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جبال الألب

لقي رجل حتفه جراء انهيار جليدي في منطقة جبال الألب الإيطالية اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للذين لقوا حتفهم جراء انهيارات جليدية منفصلة في منطقة الألب منذ مطلع الأسبوع إلى خمسة أشخاص.

وكان الرجل ، الذي لم يتم الكشف عن هويته، قد لقي حتفه جراء انهيار جليدي في منطقة دولوميت.

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وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين، حسب خدمة الإنقاذ الجبلية الإيطالية. وتحظى المنطقة بشعبية بين المتنزهين والمتزلجين.

ويأتي مصرع ذلك الرجل بعد يوم من مصرع أربعة آخرين جراء انهيارات ثلجية في منطقة ساوث تيرول الإيطالية وجبال الألب السويسرية.