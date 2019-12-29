شكرا لقرائتكم إيران: سنتخذ خطوة خامسة في خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد جواد جمالي، إن طهران "مضطرة لاتخاذ الخطوة الخامسة والخطوات التالية لخفض التزاماتنا في الاتفاق النووي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وأضاف: "لا يمكننا انتظار أوروبا لفترة غير محددة للوفاء بالتزاماتها، لذلك سنواصل اتخاذ الخطوة الخامسة".

وشدد على أنه "من خلال اتخاذ هذه الخطوة والسلوك السلبي لأوروبا، لن يبق للاتفاق النووي أي وجود خارجي".

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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد أعلن أن إيران تدرس حالياً الخطوة التالية بشأن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بينما استبعد حدوث مفاوضات مع أميركا بوساطة يابانية.

يُذكر أن انتهاكات إيران للاتفاق النووي، المبرم عام 2015 مع مجموعة الـ5+1 والتي انسحب منه واشنطن العام الماضي، شملت تجاوز الحد الأقصى المسموح به من اليورانيوم المخصب واستئناف التخصيب في منشأة فوردو، التي أخفتها إيران عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة حتى كشف عنها في 2009، وتشغيل أجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد التي يحرّمها الاتفاق.

ومطلع هذا الشهر، أكد مسؤول إيراني أن إيران ستكشف قريباً عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، في انتهاك صريح للاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.

وقال علي أصغر زارين، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "في القريب العاجل سنكشف عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي مصنَّعة محلياً"، دون الخوض في التفاصيل.