دعوات لتفعيل «الدفاع العربي المشترك» لإنقاذ ليبيا من تدخل أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قواته ستتدخل عسكرياً في ليبيا في القريب العاجل، بناءاً على طلب من حكومة الوفاق الليبية، التي يترأسها فايز السراج.

وقال السياسي الليبي، الدكتور عبد الله عثامنة، مستشار الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن تركيا بقيادة أردوغان لن تتدخل في ليبيا بالشكل الاستعماري التقليدي، لكنها ستدفع بجماعات بسيطة مرتزقة إما من سوريا أو من أي جنسيات أخرى، داعياً إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

وأضاف عثامنة، في تصريحات لموقع 24 الإماراتي، أنه قد يكون هناك نوع من الدعم الاستخباراتي والمعلوماتي وعلى مستوى الأجهزة الالكترونية للقوات التابعة لحكومة الوفاق، وأن يتم مدها بأسلحة نوعية وذخائر متقدمة.

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وأشار إلى أن أن المؤسسة العسكرية والقيادة العامة للجيش الآن في معركة أكثر حساسية وأكثر دقة من السنوات الماضية، وأنه لابد من تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لإنقاذ ليبيا من الغزو الأجنبي، وأن يحرك مجلس السلم والأمن الأفريقي ويقدم الدعم للجيش الوطني الليبي في معركته الحالية لتطهير البلاد من العناصر الإرهابية.

ودعا السياسي الليبي إلى تشكيل جبهات إعلامية وسياسية لدحر الأكاذيب التي تتحدث عن تدخل عربية في الشأن الليبي، وأن يكون هناك توضيح بأن المساعدة تكون سياسية من أجل تعزيز الأوضاع في ليبيا ليس أكثر من ذلك.

وتوقع عثامنة أن تمتد المعارك حتى شهر مارس المقبل، مطالباً البرلمان الليبي بأن يرفع مذكرات للخبراء الدوليين والمحكمة الجنائية الدولية حول ما يحدث من جرائم في ليبيا.