لا تنخدعوا بما يقوله أردوغان.. تركيا تتدخل في ليبيا من أجل النفط

- شريف الجنيدي

تسعى تركيا وبكل قوة إلى أن تطأ قدمها في ليبيا، وذلك بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستتدخل عسكرياً في ليبيا في القريب العاجل بناءً على طلب من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وذلك لحماية البلاد.

وقالت صحيفة "الخليج تايمز" الصادرة باللغة الإنجليزية، إن إعلان أردوغان التدخل العسكري في ليبيا لا يخدم مصالح حكومة الوفاق أو الشعب الليبي، بل يخدم مصالح أنقرة وبكل وضوح.

وتقول الصحيفة، في تقرير لها أن أردوغان لديه أسبابه الاقتصادية والاستراتيجية لاتخاذ تلك الخطوة، فهو يتطلع إلى تقديم مشروع قانون في البرلمان التركي، في الثامن أو التاسع من يناير المقبل.

وأشارت إلى أنه وبالنظر إلى البرلمان الذي يسيطر عليه حزب أردوغان الحاكم، فإن مشروع القانون سيمر بكل سهولة.

وعن مصالح تركيا، لفتت الصحيفة إلى ما صرح به المحلل السياسي الأمريكي المعروف، نعوم تشومسكي، في مقابلة أجريت معه عام 2011، حيث قال إن ليبيا بلد غنية بالنفط والغاز، وهو السبب الرئيسي وراء محاولة دول مثل إيطاليا وفرنسا التأثير عليها لسنوات عديدة.

وتقول الصحيفة إن أردوغان يسعى لخنق الشعب الليبي، من خلال دعمه لحكومة الوفاق الليبية، في الوقت الذي يعتقد فيه أن الأمور ستبدو سلسة بمجرد أن تأتي دعوة من حكومة الوفاق الليبية للتدخل العسكري التركي، إلا أن هذا يعد خطأ استراتيجي قد يكلف الشعب الليبي الكثير في السنوات المقبلة.

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كما تمكن أردوغان من الاستفادة من الاعتراف الدولي لحكومة فايز السراج، من خلال توقيع اتفاقية تسمح له بتأكيد الحقوق على مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، وهو الاتفاق الذي يقلق مصر واليونان وقبرص حيث يدركون حجم الطموحات التركية ومدى تهديدها لأمنهم.

لذا فإن أردوغان يعلم جيداً أن خسارته لفاير السراج تعني خسارة حليف رئيسي، لأن بدونه سيتم عزل تركيا من البحر المتوسط إلى الأبد.

وأكدت الصحيفة أن أوروبا عليها مراقبة التحركات التركية في ليبيا، مؤكدة أن السلام لن يسود في ليبيا إذا ظل حلفاء جماعة الإخوان الإرهابية في التدخل المباشر وغير المباشر في البلاد.

ووصفت الصحيفة الحرب الداخلية والمستمرة في ليبيا بأنها "برميل وقود"، قد ينفجر في أي لحظة إذا حدث مزيد من التدخلات الخارجية، وخاصة تركيا، مشيرة إلى أن فالأمور ستزداد تعقيداً وستؤدي إلى دخول البلاد في نفق الظلامية والمعاناة.

وشددت على أن أوروبا عليها أن تتعامل مع الأزمة في ليبيا من خلال التعلم من التجربة السورية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون سوري، وإجبارها على فرار الملايين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى ظهور تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت الصحيفة أن عدم الاستقرار في لبييا يمكن أن يؤدي إلى فتح أبواب فيضان للإرهابيين الذين قد يمدون عملياتهم من ليبيا إلى شمال إفريقيا وأوروبا وخارجها.