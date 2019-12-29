ما خلفية الدعوى المقامة من مروان خيرالدين على ربيع الأمين؟

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علمت "النشرة" أن الوزير السابق مروان خيرالدين تقدم بدعوى جزائية بوجه ربيع فضل الأمين، على خلفية منشورات قام الأمين بنشرها على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به، تضمنت تهديدات له ولأولاده وتحريض على القتل.
وفي اتصال مع "النشرة"، اوضح خيرالدين انه ومنذ اليوم الأول للثورة كان ولا يزال داعماً لأهدافها خصوصاً كل ما له علاقة بمحاربة الفساد ووقف الهدر، وهذا واضح في مواقفه في الإعلام وعبر تغريداته، كما انه الوحيد الذي يدافع عن ما تبقى من الاقتصاد رافضاً ان تُتهم الثورة بانها السبب في وصول الأوضاع المالية الى ما وصلت اليه.
ورداً على سؤال، أشار خيرالدين إلى ان حرية التعبير امر مُقدّس بالنسبة له، إنما لا يجوز استغلال هذه الحرية للدعوة الى القتل او للقدح والذمّ، معرباً عن اسفه لما صدر عن ربيع الأمين الذي لا يعرفه ولم يلتقيه يوماً.
وعن استعداده للتراجع عن الدعوى، اكّد خيرالدين ان لا يوجد اَي شئ شخصي مع الأمين، وان التراجع عن الدعوى يرتبط برجوع الأمين عن مواقفه والاعتذار عما صدر عنه من تهديدات وتجني وكلمات غير اخلاقية تسئ الى الثورة والثوار.
وفي ما يلي ما ورد على حساب الأمين بحق خيرالدين.
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