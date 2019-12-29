أكد مستشار ​الأمن​ القومي ب​البيت الأبيض​ ​روبرت أوبراين​، في حديث تلفزيوني، ان "​الولايات المتحدة​ تراقب تصرفات ​كوريا الشمالية​ عن كثب وتجد الموقف هناك يدعو إلى القلق ولكن هناك خطوط ​اتصال​ مفتوحة بين البلدين"، لافتاً الى ان "​واشنطن​ تريد إلزام زعيم كوريا الشمالية ​كيم جونغ أون​ بتعهداته إزاء نزع ​السلاح النووي​ في شبه ​الجزيرة​ الكورية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: نراقب تصرفات كوريا الشمالية عن كثب والوضع مقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.