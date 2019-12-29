انتهاء تبادل الأسرى بين جانبي النزاع في أوكرانيا

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني عن انتهاء عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين أوكرانيا والانفصاليين في إقليم الدونباس الانفصالي.
وأوضح مكتب الرئيس على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن "العملية انطلقت الساعة 11:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلي".
ونشر المكتب عدداً من الصور من معبر "مايورسكوي" الذي تجري فيه عملية التبادل، وأطلق بثاً مباشراً من مكان الحدث.
وكانت أفادت قناة "112" التلفزيونية الأوكرانية بأن "عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين أوكرانيا والانفصاليين ستتضمن إفراج أوكرانيا عن 120 شخصاً وإفراج الانفصاليين عن 80 شخصا".
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