حاكم نيويورك: الاعتداء في منزل الحاخام قرب نيويورك "عمل إرهابي"

أكد حاكم نيويورك ​أندرو كومو​ أن الاعتداء في منزل الحاخام قرب نيويورك "عمل إرهابي"

وكان قد أفيد عن سقوط عدة جرحى كانوا مجتمعين للاحتفال بعيد الأنوار ​اليهود​ي، في هجوم بالسلاح الأبيض استهدف منزل حاخام في وقت متأخر ليل السبت قرب نيويورك، حسب ما أعلنت السلطات الأميركية وجمعية يهودية.

من جهتها، أفادت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية بأن رجلاً يحمل ساطوراً اقتحم منزل الحاخام الواقع في مونسي على مسافة 50 كلم إلى شمال نيويورك، حيث كان جمع من الناس يحتفلون بعيد الأنوار اليهودي "حانوكا"، وتؤوي مونسي مجموعة كبيرة من اليهود.