أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بانه "عثرت الجهات المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر بينها إسرائيلي الصنع ومواد متفجرة وكميات من المواد المخدرة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش السوري يعثر على أسلحة وذخائر بينها إسرائيلي الصنع جنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.