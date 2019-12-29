النفط العراقية: إيقاف الإنتاج بحقل الناصرية لن يؤثر على صادرات العراق النفطية

أعلنت وزارة ​النفط​ ​العراق​ية، في بيان، ان "إيقاف الإنتاج مؤقتا من حقل ​الناصرية​ في جنوب البلاد، بسبب ​الاحتجاجات​ هناك، لن يؤثر على صادرات العراق من النفط وإنتاجه"، مشيرةً الى ان "العراق سيعوض توقف الإنتاج من الناصرية بزيادة الإنتاج من حقول ​البصرة​".

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