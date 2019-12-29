قائد القوات البحرية الايراني: إيران ستقطع رجل أميركا من مختلف المناطق البحرية بالعالم

أعلن قائد ​القوات​ البحرية في الجيش ال​إيران​ي الأدميرال حسين خانزادي، أنه "تم إنجاز كل المراحل المخطط لها في المناورات المشتركة مع ​روسيا​ والصين في شمال ​المحيط الهندي​، بنجاح"، مشيراً الى ان "التعاون العسكري هو ذروة التعاون بين هذه البلدان"، داعيا "سائر الدول إلى الانضمام للتحالف البحري الذي تبلور في المناورات الحالية"، مشدداً على ان "​مضيق هرمز​ ليس بحاجة إلى أي قوات أجنبية لإحلال ​الأمن​ فيه، وان القوات الأجنبية المتواجدة في المنطقة، والتي تعمل على زعزعة أمنها، عليها أن تجمع معداتها وترحل بشكل عاجل"، لافتاً الى ان "إيران ستقطع رجل ​أميركا​ من مختلف المناطق البحرية في ​العالم​، ولا حاجة لوجود القوات الأجنبية بمنطقتنا، ونحن مستعدون للعمل مع جيراننا".

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