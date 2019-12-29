نتانياهو يدين عملية الطعن التي استهدفت حاخاما و5 آخرين بأميركا

دان رئيس حكومة تصريف الاعمال الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في مستهل ​جلسة الحكومة​ الأسبوعية، "عملية الطعن التي استهدفت مساء أمس، حاخاما و5 آخرين في منزل قرب معبد بضواحي مدينة ​نيويورك​ الأميركية"، مؤكداً "التعاون بشتى الطرق مع السلطات المحلية من أجل المساعدة في دحر هذه الظاهرة"، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى".

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